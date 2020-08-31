أدانت رابطة العالم الإسلامي، محاولة مليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مُفخخة بدون طيار التي تم اعتراضها وإسقاطها من قِبَل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.وأكدت في بيان صدر عن أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن هذه المجازفات الإرهابية تعكس تأصل نزعة الشر الإجرامية لتلك المليشيا الانقلابية وأنها لا تعدو بهذا العبث اليائس سوى كشف المزيد من هويتها الإرهابية التي عانى منها الشعب اليمني ولا يزال في أمنه وحريته واستقراره.