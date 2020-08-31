واصلت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية الشوقية الفرعية حملاتها الميدانية على سوق السمك المركزي بالكعكية، وذلك في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة.



وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي، أنه تم تنفيذ حملات رقابية على سوق السمك المركزي بالكعكية، أسفر عنها رصد بعض المخالفات، تمثلت في ضبط 5 عمال يعملون بدون شهادات صحية، وتدني مستوى النظافة العامة، وسوء في نقل وتخزين الأسماك، مشيراً إلى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.



وبين المهندس أكرم الحربي، أنّ الحملة تأتي امتداداً لخطط وزارة الشؤون البلدية والقروية للمُتابعة الرقابية الشاملة التي تُنفذها البلدية على الأسواق المركزية للمواد الغذائية، بهدف مُتابعة وسلامة المواد الغذائية المعروضة وطرق الحفظ والعرض.



وأكَّد «الحربي» على ضرورة التزام المنشآت الغذائية بالإجراءات الصحية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.