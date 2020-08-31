حصدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض مراكز متقدمة في «مسابقة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة» على مستوى المملكة، والتي أقيمت بالتعاون بين الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية بوزارة التعليم والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لجميع طلاب وطالبات مدارس المملكة خلال الفترة من (8/6) إلى (18/7) /1441هـ، وشملت خمسة مجالات تنافسية وهي: التصوير الفوتوغرافي والتصميم الإلكتروني والفيلم البيئي والنادي البيئي المدرسي والنشاط البيئي المبتكر.



وبهذه المناسبة هنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، الطلاب والطالبات الفائزين بالمسابقة ومدارسهم، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح مؤكداً أهمية المشاركة في مثل هذه المسابقات، وأثرها التعليمي والتربوي على الطلاب والطالبات.



وحققت الطالبة وتين أحمد المري من الابتدائية السابعة لتحفيظ القرآن الكريم المركز الأول في مسابقة التصوير الفوتوغرافي، وحصل الطالب حسن العامر من ثانوية عبدالمحسن بن عبدالعزيز على المركز الرابع في مسابقة التصميم الإلكتروني، فيما حصلت الطالبة لمار محمد الدوسري من ابتدائية الأبناء الثانية على المركز العاشر في مسابقة التصميم الإلكتروني، فيما كان المركز الثالث في مسابقة الفيلم البيئي من نصيب الطالبة ولاء سالم الحارثي من «الابتدائية 336».



بالمونسية والمركز الرابع في مسابقة الفيلم البيئي للطالب بدر عبدالكريم الهريش من ابتدائية شبل بن عباد والمركز السابع في مسابقة الفيلم البيئي للطالبة يارا خالد الذبياني من مدارس الجودة الأهلية والمركز الرابع في مسابقة النادي البيئي المدرسي للطالب بدر عبدالكريم



الهريش من ابتدائية شبل بن عبادة والمركز الخامس في مسابقة النشاط البيئي المبتكر للطالب عبدالملك عزت القرشي من ابتدائية عقبة بن عمرو والمركز العاشر في مسابقة النشاط البيئي المبتكر للطالب عبدالله عبدالرحمن الدوسري من ابتدائية شبل بن عبادة.