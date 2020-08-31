أكد الدكتور زيد بن مهلهل الشمري وكيل جامعة حائل للشؤون الأكاديمية، أن الجامعة عملت خلال الفترة الماضية، بتوجيه من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، على مجموعة من الخيارات والخطط المحتمل تنفيذها في ظل جائحة كورونا، حتى صدر أخيراً قرار وزارة التعليم بناءً على موافقة المقام السامي، كانت الجامعة مستعدة لهذا الخيار بكافة المنصات التعليمية الإلكترونية.

وقال الدكتور زيد الشمري: تم إبلاغ أعضاء هيئة التدريس بأن تكون المحاضرات الأسبوع الحالي عن بُعد، مع الحرص على تعريف الطلبة بالجوانب المرتبطة بالإجراءات الاحترازية التي تنفذها الجامعة لسلامة الطلبة.

وأضاف الدكتور الشمري: عملنا خلال الفترة الماضية على جاهزية مباني الكليات والقاعات الدراسية؛ لتكون وفقاً للبرتوكولات الوقائية، والحرص على التباعد داخلها للطلبة الذين لديهم محاضرات عملية، كما أن الوقت بين المحاضرات النظرية والعملية كافٍ لحضور الطالب للجامعة، بحيث تبدأ بنصف الساعة وليس على رأس الساعة، أي هناك 30 دقيقة بين كل محاضرة نظرية وعملية.

وأشار الدكتور الشمري إلى أن تجربة جامعة حائل من خلال نظام إدارة التعلم الإلكتروني «البلاك بورد»، كانت تجربة متميزة في الفصل الدراسي الثاني -بعد صدور قرار تعليق الحضور للجامعات- وتفعيل التعليم عن بُعد؛ لما للجامعة من استعداد وتهيئة للبنية التقنية المتكاملة، مع وجود خلفية معرفية لدى أعضاء هيئة التدريس والطلبة.

وأكد الدكتور الشمري أن الجامعة حريصة في تقييم الطلبة على تحقيق قدر من العدالة والموضوعية وتكافؤ الفرص بين جميع طلبة الجامعة، لذا ستقدم جميع الاختبارات الفصلية والنهائية حضوريّاً، ويراعى في ذلك تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة أبنائنا الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.