بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة لرئيس جمهورية أوزبكستان فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف ، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أوزبكستان الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة لرئيس جمهورية أوزبكستان فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف ، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية أوزبكستان الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.