أعلن المتحدث باسم التعليم العام ابتسام الشهري، تخصيص الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الحالي لاستكمال عملية التسجيل والتدريب والتهيئة، ويمكن تقديم الدعم الفني للمستفيدين من خلال التواصل مع المدرسة. وأشارت إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة الإطلاق التجريبي لمنصة «مدرستي». من جهة أخرى، رصدت «عكاظ» أمس (الأحد) عددا من المعلمين في مراكز للحاسب والخدمات الإلكترونية وهم يتأهبون للتسجيل في منصة «مدرستي» ليتمكنوا من تقديم الدروس لطلابهم. وأوضح عدد من مقدمي الخدمة أن ضغط طلبات التسجيل عليهم وتعطل الشبكة دفعهم لرفع أسعار التسجيل ٢٠٠٪ إذ كانت قبل أسبوعين بـ١٠ ريالات للطالب أو المعلم بينما الآن ما بين ٣٠ و ٤٠ ريالا.وطبقا لعدد من أولياء الأمور فإنهم واجهوا مصاعب في التعامل مع تطبيق «توكلنا» بسبب عدم وجود أيقونة منصة مدرستي، ولا بد من التسجيل أولاً ثم الخروج والذهاب لمنصة مدرستي والتسجيل بأرقام سرية جديدة، وقد يصادف ذلك انقطاع الخدمة. ويطالب ياسر العتيبي بإزالة تطبيق توكلنا من الدراسة عن بعد لعدم جدواه. فيما يستغرب عبدالله الزهراني استعانة التعليم بتطبيق جديد ولديهم برنامج نور المعروف، متسائلا عن عدم وضع أيقونة مدرستي من خلال نور. ويزيد طلال الروقي أن الشبكة ضعيفة وانقطاعاتها متكررة.