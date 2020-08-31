لجأت بعض المدارس الخاصة للعمل بمنصات خاصة، بعد أن أتاحت وزارة التعليم حرية اختيار المنصات التعليمية. ووفقاً لأحد ملاك المدارس الخاصة لـ«عكاظ» فإن مدرستهم قامت بشراء منصة للتعليم عن بعد بقيمة 70 ألف ريال. مشيراً إلى أن هناك منصات تعليمية تصل أسعارها لـ100 ألف ريال. وأكد المالك، أن شراءهم المنصة كان رغبة منهم في الابتعاد عن ضغط «منصة مدرستي» الخاصة بوزارة التعليم، التي قد يتسبب الدخول إليها في تعطيل وصول الدروس والبرامج اليومية التي تقدمها المدرسة.ولفت مالك المدرسة الخاصة إلى أن المنصة التعليمية التي اختارها لمدرسته سهلة التعامل وبإمكان الطلاب دخول الفصول الافتراضية والتفاعل مباشرة بين المعلم والطالب وولي الأمر، منوهاً إلى أنه تم إطلاق دورات تدريبية للمعلمين والطلاب عن كيفية استخدام المنصة.