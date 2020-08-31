قدمت إدارات المدارس بالمنطقة الشرقية الدعم الفني وخدمة الاستشارات لأولياء الأمور والطلاب والطالبات. واستكملت التجهيزات النهائية وتوزيع الجداول للمعلمين والمعلمات، وفعلت المدارس منصاتها الاجتماعية لاستقبال الاستفسارات طوال الأسبوع الحالي لرفع مستوى التثقيف. واستقبلت المدارس عدداً من أولياء الأمور والطلاب وسط إجراءات احترازية. وقال مدير التعليم الدكتور ناصر الشلعان، إن الأسبوع الحالي يهدف إلى التهيئة واستكمال عمليات التسجيل في المنصة وربط المعلمين بجداولهم ورفع درجة الاستعداد الفني والقني والإداري، وكثفت إدارة التعليم الزيارات الإشرافية للاطمئنان على سير العمل وفق متطلبات الأسبوع الأول وتفقد إمكانات كافة المدارس في جميع المراحل لضمان سير الرحلة التعليمية حسب الخطط الوزارية. وفي القطيف رحّب مدير التعليم عبدالله القرني، بجميع المعلمين وقادة ومشرفي المدارس، في أول أيام الدراسة. ودعا أولياء أمور الطلاب والطالبات إلى المشاركة الفعالة في إنجاح جهود الوزارة في هذا الشأن والعمل كمنظومة لضمان بداية ناجحة منذ أول يوم دراسي عبر المدرسة الافتراضية للتعلم عن بُعد والبدائل الأخرى. وفي السياق ذاته، نفذ مجمع الأمير محمد بن فهد التعليمي لقاء افتراضياً لبحث آلية التهيئة والاستعداد للتعليم عن بعد عبر منصة مدرستي الافتراضية. وأوضحت قائدة المجمع وفاء الرشود أهمية استثمار وسائل التواصل في تحقيق أهداف التعليم الإلكتروني وتهيئة متطلبات العملية التعليمية بما يخدم التحصيل العلمي للطالبات.