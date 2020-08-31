أكدت وزارة التعليم أن بداية دوام الهيئة الإدارية من قادة المدارس والوكلاء والمرشدين الطلابيين والإداريين للمرحلتين المتوسطة والثانوية تبدأ من الساعة الثامنة والنصف صباحا، والمرحلة الابتدائية من الساعة الثانية والنصف ظهرا.جاء ذلك في تعميم لنائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، على أن يكون زمن الحصة في منصة مدرستي للمرحلة المتوسطة والثانوية (٤٠) دقيقة، وللمرحلة الابتدائية (٣٥) دقيقة.