في الوقت الذي أعلن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، عن تمكّن شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» من اكتشاف حقلين جديدين للزيت والغاز في الأجزاء الشمالية من المملكة، وهما: حقل «هضبة الحجَرَة» للغاز في منطقة الجوف، وحقل «أبرق التُّلول» للزيت والغاز في منطقة الحدود الشمالية، كشف لـ«عكاظ» مطيلق رجاء الفرحان البناقي، من سكان محافظة العويقيلة شمال السعودية أن «أبرق التُّلول» تبعد عن محافظة العويقيلة بمسافة تقارب الـ40 كيلومتراً (جنوب غرب)، مشيراً إلى أن المتعارف عليها باسم (تلول عليان) وجاء سبب التسمية لارتفاعها عن الأرض المسطحة.

ولفت الفرحان، إلى أن سبب التسمية بالأبرق يعود إلى أن أرضها شبه هضبة ورمالها فيها الحمرة وتلاعها خفيفة سهلة لكل عابر سبيل.

وقال إننا ومنذ فترة نشاهد الشركات تعمل بالمنطقة كما تم عمل طريق ردمية في الصحراء، معبرا عن سعادته بوجود حقل غاز في «أبرق التُّلول».