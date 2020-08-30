أكد مساعد مدير عام التعليم بجدة للشؤون التعليمية الدكتور سعيد آل عاتق، أن التعليم عن بعد يُعد خياراً وحلاً لتداعيات فايروس «كورونا» الذي اجتاح العالم وغيّر الكثير من المفاهيم، مؤكداً أنه سيكون خيارًا موازيًا للتعليم المباشر وليس بديلاً عنه.



وأضاف: «التعليم عن بعد إذا تحققت فيه الأدوات التقنية والدعم الإداري والفني وتهيأت له البيئة في المنازل سيصبح دوره مع الوقت لا يقل عن التعليم المباشر، وستصبح المدرسة الافتراضية خياراً موازياً للتعليم المباشر».



جاء ذلك تزامناً مع بداية التسجيل في منصة «مدرستي»، وخلال زيارته صباح اليوم (الأحد) لمدارس الثغر النموذجية التابعة لمكتب التعليم بالنسيم (القسم الثانوي)، الذي قال عنه إنه صرح له تاريخ وإنجازات وله بصمته المتميزة منذ أكثر من 60 عاماً.



وأضاف: «مارأيته اليوم في ثانوية الثغر جهد مميز في الإعداد وتهيئة الطلاب وفي الاستعداد لاستقبالهم استعدادًا يليق بالمرحلة عملاً بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وفيه ضمانًا لسلامة الطلاب والمعلمين وتهيئة للمعلمين فكريًا وثقافيًا وعلميًا لتقديم البرامج والدورات، كما شاهدت العديد من الخطط التي تضمن تواصل الأسرة مع المدرسة وقيادتها».



وعن عودته مجدداً لجدة التي عمل فيها مع الراحل مؤسس نهضة وإنجازات تعليم جدة عبدالله بن أحمد الثقفي، قال آل عاتق: «جدة هي منار وتميز ونجاح وخلال السنوات التي ابتعدت فيها عن جدة عدت إليها بكل شوق، وأملي أن تكون عودتي إلى إخواني وزملائي أن تكون سببًا في استمرار التميز والبناء على ما بذله الزملاء السابقون في مسيرة تميز ونجاح تعليم جدة»؛ مؤكداً أنه وبتويجهات مدير عام التعليم الدكتور سعد بن بركي المسعودي، وتنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم، سنتخطى هذا التحدي ونصل إلى ما يصبو إليه ولاة الأمر.



وقدَّم آل عاتق شكره لمدير مكتب التعليم بالنسيم الدكتور سعود السلمي، ولقائد المدرسة طلال السلمي، ولكافة فريق العمل، لما شاهده من انضباط وعمل دؤوب يرتقي بالعمل ويجوّده.