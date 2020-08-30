تحت شعار «#مانسينا_وش_عطيتو»، تطلق الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر (الثلاثاء) القادم حملتها التوعوية، تزامناً مع الشهر العالمي لألزهايمر الذي يصادف (سبتمبر) من كل عام، فيما تنظمه هذا العام بالتعاون مع منظمة ألزهايمر الدولية.
وفي ظل حرص الجمعية على صحة المشاركين والحفاظ على الإجراءات الاحترازية من فايروس كورونا وأبرزها التباعد الاجتماعي، تعقد الجمعية عددا من المحاضرات، تبث مباشرة على برنامج «بيرسكوب» من حساب الجمعية على «تويتر» saudialzheimer@، إذ تستضيف متخصصين وأطباء في المخ والأعصاب وأمراض كبار السن والشيخوخة، وألزهايمر والأمراض النفسية، للحديث حول ماهية وأبعاد المرض الصحية والنفسية على المريض والأسرة، وتوضيح مراحله المختلفة.
ولا تألو الجمعية في نشر الرسائل التوعوية لهذا المرض، إذ تسعى في حملتها هذا العام لنشر البرامج المتعددة بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض، وعدد من الوزارات والمنشآت الحكومية، والمؤسسات غير الربحية والقطاع الخاص، علاوة على إبراز جهود مقدمي الرعاية، والتوعية والتأهيل النفسي والاجتماعي للمريض وطرق التعامل معه، من خلال تعزيز التضامن المجتمعي، ودعوة جميع شرائح المجتمع لدعم هذه الحملة.
بدورها، أكدت نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية رئيسة اللجنة التنفيذية مضاوي بنت محمد أن التسجيل لحضور الدورات «أون لاين»، يتم عبر زيارة موقع الجمعية الإلكتروني alz.org.sa وتعبئة استمارة الشهر العالمي لألزهايمر عبر الهاتف: 0114100112/0112143838 أو من خلال حسابات التواصل الاجتماعي.
وفي ظل حرص الجمعية على صحة المشاركين والحفاظ على الإجراءات الاحترازية من فايروس كورونا وأبرزها التباعد الاجتماعي، تعقد الجمعية عددا من المحاضرات، تبث مباشرة على برنامج «بيرسكوب» من حساب الجمعية على «تويتر» saudialzheimer@، إذ تستضيف متخصصين وأطباء في المخ والأعصاب وأمراض كبار السن والشيخوخة، وألزهايمر والأمراض النفسية، للحديث حول ماهية وأبعاد المرض الصحية والنفسية على المريض والأسرة، وتوضيح مراحله المختلفة.
ولا تألو الجمعية في نشر الرسائل التوعوية لهذا المرض، إذ تسعى في حملتها هذا العام لنشر البرامج المتعددة بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض، وعدد من الوزارات والمنشآت الحكومية، والمؤسسات غير الربحية والقطاع الخاص، علاوة على إبراز جهود مقدمي الرعاية، والتوعية والتأهيل النفسي والاجتماعي للمريض وطرق التعامل معه، من خلال تعزيز التضامن المجتمعي، ودعوة جميع شرائح المجتمع لدعم هذه الحملة.
بدورها، أكدت نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية رئيسة اللجنة التنفيذية مضاوي بنت محمد أن التسجيل لحضور الدورات «أون لاين»، يتم عبر زيارة موقع الجمعية الإلكتروني alz.org.sa وتعبئة استمارة الشهر العالمي لألزهايمر عبر الهاتف: 0114100112/0112143838 أو من خلال حسابات التواصل الاجتماعي.
أعراض الألزهايمر المبكرة
- خلل بالذاكرة والوظائف اليومية
- اضطراب في الحكم على الأشياء
- الشعور بحالة من التوهان
- تغيرات في الشخصية والكلام