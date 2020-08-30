تمكنت الفرق الميدانية المشكلة للجنة إزالة الأنشطة الصناعية غير المرخصة والموجودة داخل أحياء محافظة جدة من إزالة الأنشطة المخالفة بمواقع مختلفة من المحافظة إنفاذا للتوجيهات السامية وبمتابعة محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز.

فيما شكل محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد خلال الاجتماع الذي عقده الأحد الماضي فرقا ميدانية بحضور مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، وعضوية أمانة جدة، وغرفة جدة، وشرطة جدة، والدفاع المدني، وشركة الكهرباء، وشركة المياه الوطنية، ولجنة التعديات، مؤكدا خلاله أهمية تطبيق لائحة المخالفات من جهات الاختصاص، والبدء الفوري بأعمال المتابعة والإزالة للمواقع المخالفة بالمحافظة لما لها من أضرار بيئية واقتصادية واجتماعية وأمنية، داعيًا لتضافر الجهود بين الجهات تنفيذا للأوامر والتعليمات.