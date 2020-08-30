أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 910 إصابات جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 1226 حالة تعافٍ إضافية، و30 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 314.821 حالة، من بينها 21.284 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1545 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 289.667 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3870 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من كورونا إلى 92%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 6.7% من إجمالي الإصابات في المملكة، في حين أن نسبة الوفيات 1.2%.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.