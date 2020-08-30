يُدشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، غدًا (الاثنين) في مقر الإمارة بجدة، موضوع ملتقى مكة الثقافي لهذا العام، كما سيعلن سموه عن المبادرات التي سيتبناها الملتقى بمشاركة الجهات الحكومية والأهلية والأفراد في المنطقة.وأكد المشرف العام على ملتقى مكة الثقافي سلطان الدوسري أن ملتقى مكة الثقافي يواصل مسيرة نجاحه بدعم ورعاية من أمير المنطقة ومتابعة نائبه، مضيفا أن الملتقى ينطلق هذا العام بمشاركة عدد من الوزراء عبر الاتصال المرئي، ومن بينهم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، وعدد مسؤولي الجهات الحكومية بالمنطقة.وأضاف الدوسري أن رؤية الملتقى هذا العام تنبع من ريادة فكرية وتطويرية لدعم الجهود الخدمية للمنطقة ضمن بيئة إبداعية محفزة، عبر تقديم مبادرات وبرامج تخدم أهداف الملتقى لهذا العام.ويأتي الملتقى في دورته الخامسة بعد أن ساهم خلال دوراته الأربع الماضية في تأصيل مفهوم القدوة في مجتمع منطقة مكة المكرمة حسب الدراسات العلمية السابقة، مستفيدًا من دعم أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه.ويستهدف الملتقى خلال هذا العام مفهوم القدوة وتطبيقها لبناء السلوك الصحيح وتنمية التواصل في المنطقة، وتفعيل دور الجامعات والجهات ذات العلاقة لإكساب المهارات الحديثة.ويقدم الملتقى مجموعة من الجوائز النوعية لدعم وتحفيز المبادرات والبرامج المقدمة ضمن موضوع الملتقى لهذا العام بمنطقة مكة المكرمة، بحيث تقدم للجهات والأفراد ملاك المبادرات الأكثر تحقيقا للأثر الإيجابي، وتتضمن: جوائز الإبداع للمبادرات المؤسسية، وهي مخصصة للجهات المشاركة في فعاليات ملتقى مكة الثقافي بحيث يتم تكريم المراكز الثلاثة الأولى التي قدمت أفضل مبادرات للملتقى، وجوائز الإبداع للمبادرات الفردية مخصصة للمشاركات الفردية كمبادرات تقنية، بحيث يتم تكريم المراكز الثلاثة الأولى التي قدمت أفضل مبادرات فردية للملتقى، وجوائز الإبداع لمبادرات المحافظات، وتهدف إلى إشراك المحافظات في الحراك الثقافي والتنموي في المنطقة، وإتاحة الفرصة للمبدعين للمشاركة في تنمية مدنهم في شتى المجالات، بحيث تشمل الجوائز المبادرات المخصصة لمعالجة مشكلة قائمة في المحافظة أو وضع حلول لها أو استجابة لحاجة أو تطوير يخص تلك المحافظة على وجه التحديد.