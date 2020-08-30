تمكنت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة بالبلديات الفرعية والضواحي خلال الأسبوع الماضي من إزالة عدد من التعديات على أراضٍ حكومية، قدرت مساحاتها الإجمالية بأكثر من 640 ألف متر مربع، تمثلت في إقامة مبان وأحواش وسواتر ترابية في عدة مواقع وبمساحات مختلفة.

وبينت أمانة المنطقة أن الفرق الميدانية في البلديات الفرعية والضواحي رصدت تلك التعديات، وتم التعامل معها وفق الأنظمة، مشيرة إلى أنه تم رصد تعديات تقدر مساحتها بـ257 ألف متر مربع في نطاق بلدية «العاقول»، فيما تم رصد تعديات أخرى في نطاق بلدية الفريش تقدر بـ375 ألف متر مربع، وأيضاً تعديات في نطاق بلدية الصويدرة تقدر بـ2000 متر مربع، فيما تم رصد تعديات في نطاق بلدية أبيار الماشي تقدر مساحتها بـ2400 متر مربع، كما تم رصد تعديات في المندسة تقدر مساحتها بـ4500 متر مربع، وكذلك في نطاق بلدية العقيق تم رصد تعديات بمساحات تقدر بـ600 متر مربع، لافتة إلى أنه تمت إزالة جميع تلك التعديات.

فيما أكدت أمانة منطقة المدينة المنورة أنها ستواصل ملاحقة المعتدين على الأراضي الحكومية، ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح عليهم، مهيبة بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي تعد يتم رصده في أي موقع، وذلك عبر مركز العمليات الموحد (940)، أو عبر تطبيق «بلدي» المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.