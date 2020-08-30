ضبطت وكالة البلديات، ممثلةً في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مركبة نقل محملة بمواد غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كانت مُعدة ومُجهزة لتوزيعها وتسويقها على المستهلكين.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح، أنَّ الفِرق الرقابية بالبلدية تمكنت من ضبط المركبة المخالفة لاشتراطات النقل والتخزين ضمن نطاق البلدية، وأتلفت 80 كغم من الحلويات و114 كغم من الشابورة و12 كغم من المعجنات إضافةً إلى 5 كغم من الكيك، مشيراً إلى حجز المركبة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق قائدها.

وأكّد قدح أن البلدية تكثّف نشاطها الرقابي، من خلال حرصها على متابعة مثل هذه المخالفات، والتأكّد من سلامة كل ما يُعرض ويُباع من الأطعمة والمواد الغذائية.