تدخل اتفاقية تسهيل إجراءات منح تأشيرات السفر لمواطني السعودية وروسيا اليوم (الأحد) 30 أغسطس، حيز التنفيذ، تفعيلاً لمذكرة تفاهم وُقعت بين الرياض وموسكو في 14 أكتوبر 2019 خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة.ونقلت وسائل إعلام عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها في مؤتمر صحفي، أخيراً: «ابتداء من 30 أغسطس ستدخل مذكرة التفاهم بين حكومة روسيا وحكومة المملكة العربية السعودية للتأشيرات لمواطني البلدين حيز التنفيذ». وأوضحت أن المذكرة تنص على إصدار تأشيرات سياحية متعددة الاستخدام لمدة تصل إلى 6 أشهر لمواطني البلدين وتأشيرات خاصة متعددة الاستخدام لمدة تصل إلى عام واحد، إضافة إلى تأشيرات دخول متعددة خاصة وإنسانية لمدة تصل إلى 5 سنوات.وكان السفير الروسي لدى المملكة سيرغي كوزلوف أعلن في وقت سابق أن روسيا تسلمت مشروع نموذج الاتفاق مع السعودية بشأن تسهيل نظام التأشيرات بين البلدين «ولدينا اتصال مع وزارة الخارجية السعودية، وهذا من شأنه أن يسهل إلى حد كبير الحصول على التأشيرات».