لأول مرة منذ إقالة محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي في أواخر أبريل 2017 جرى أمس (السبت) عملية تسليم واستلام بين محافظ عدن السابق أحمد سالم ربيع والمحافظ الجديد أحمد حامد لملس في مبنى المحافظة بكل سلاسة ويسر دون أي خلافات.وجرى التسليم بحضور لجنة من وزارة الإدارة المحلية وعدد من مديري المكاتب التنفيذية في المحافظة، وقال المحافظ الجديد أحمد لملس إن قيادة السلطة المحلية السابقة في عدن سعت جاهدة لخدمة أبناء المدينة في ظروف بالغة التعقيد جراء تردي الخدمات بشكل لافت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.فيما رحب المحافظ السابق أحمد سالم بالمحافظ الجديد لعدن، ودعا في الأثناء أهالي المدينة وقادتها إلى الوقوف خلف المحافظ ودعمه لإعادة تحسين الأوضاع في المدينة، وتعزيز عمل المكاتب التنفيذية والخدمية في المحافظة. ويشغل لملس منصب الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي أيضاً إلى جانب عمله محافظاً لعدن.