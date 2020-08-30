كشف المدير التنفيذي لتنمية رأس المال البشري في مؤسسة مسك الخيرية مشاري الإبراهيم لـ«عكاظ» تفاصيل برنامج «زمالة مسك» الذي يعد برنامجا لقادة المستقبل في السعودية ويستهدف الموهوبين السعوديين الذين يدرسون في أفضل الجامعات في العالم. واوضح أن زمالة مسك توفر للموهوبين فرصا فريدة لتطوير مهاراتهم الشخصية والعملية وتقدم برامج إثرائية مختلفة عبر أربعة مسارات تركز على تطوير الذات، التطوير المهني، تكوين العلاقات المهنية، وأخيراً خلق التأثير و العطاء.وعن معايير قبول أو رفض المتقدمين على المسابقات أكد الإبراهيم ان البرنامج يبحث عن مرشحين يدرسون في أفضل الجامعات على مستوى العالم (السنة 3-4)، ويتمتعون بالسلوك الحسن و الشخصية القيادية، واظهار الشغف لتنمية الوطن. وحول مساعدة مسابقة زمالة مسك «أحلم نيوم» على تحقيق حلم الشباب من أبناء وبنات الوطن في خلق حلول إبداعية ومساهمتهم في التنمية أكد أنه تم تصميم مسابقة الزمالة الأخيرة بالتعاون مع نيوم لحل أكثر من 21 تحديا عبر 9 قطاعات و قدم 12 فريقا من المتأهلين للتصفيات النهائية حلولهم أمام لجنة من نيوم ومسك، وأقيم حفل توزيع الجوائز بحضور الرئيس التنفيذي لنيوم نظمي النصر لمنح الفرق الثلاثة الفائزة جوائز مالية و عروضا تدريبية في نيوم.وأوضح المدير التنفيذي لتنمية رأس المال البشري في مؤسسة مسك الخيرية أن برنامج الزمالة يفخر بأن لديه عددا متساويا من المشاركين (ذكور وإناث) ويتلقى آلاف الطلبات سنويًا من المتقدمين للبرنامج ولدينا مقاعد محدودة.وحول حجم مشاركة زمالة مسك في تنمية القطاعات المختلفة خلال العامين القادمين قال إن من أهم الركائز الأساسية في برنامج الزمالة هو إحداث التأثير الإيجابي. حيث نشجع دائما زملاءنا على الاستفادة من مواهبهم في تنمية المملكة. وإحدى مبادرات هذا البرنامج هي مسابقة الزمالة التي تجمع الزملاء معا لمواجهة التحديات ذات الأولوية الوطنية.وأشار إلى أنه سيتم فتح باب التقديم للدفعة القادمة التي ستكون في عام 2021، بتصميم وبرامج جديدة وتم قبول 100 مشارك في الدورة الثانية من المسابقة.