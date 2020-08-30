سجلت الإحصاءات اليومية للإصابة بفايروس كورونا المستجد، أمس (السبت) أدنى حصيلة يومية منذ 134 يوماً، بإعلان وزارة الصحة تسجيل 987 إصابة جديدة، للمرة الأولى التي تتراجع فيها الإحصاءات اليومية إلى ما دون 1000 حالة، إذ كانت أول حصيلة يومية للإصابات تتجاوز الـ1000 في 18 أبريل 2020 بـ1.132 حالة، وشهد اليوم السابق له (17 أبريل 2020) تسجيل 762 إصابة.وأعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 1038 حالة تعافٍ إضافية، و27 حالة وفاة جديدة، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 313.911 حالة، من بينها 21.630 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1.555 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 288.441 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3.840 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من إجمالي إصابات كورونا في المملكة إلى 91.88%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 6.89%. وفي ما يخص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: مكة المكرمة (69)، تبوك (58)، جدة (51)، الرياض (48)، جازان (44)، حائل (37)، الهفوف (35)، صبيا (33)، المدينة المنورة (32)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: مكة المكرمة (63)، المدينة المنورة (59)، الرياض (49)، جدة (43)، خميس مشيط (40)، الهفوف (37)، أبوعريش (35)، جازان (34)، حفر الباطن (31)، تبوك (30).