تحفظ عدد من موظفي صحة الطائف من تعميم صادر قضى بتعويض المرابطين خلال إجازة عيد الأضحى بأيام تعويضية (راحات) بدلاً عن ما كان معتمداً في تعميم سابق بأن يكون التعويض مالياً.وكان التعميم الصادر في مطلع ذي القعدة قضى برفع أسماء المرابطين خلال إجازة عيد الأضحى وتعويضهم مالياً لمن يرغب مع تعويض بالأيام والراحات لمن يرغب. وطبقاً لعدد من الموظفين فوجئوا بعد انتهاء المرابطة بتعويضهم بأيام راحات وطالبوا الوزارة والمسؤولين في صحة الطائف بإعادة النظر في الأمر وتعويضهم مالياً خصوصاً وأن مرابطة هذا العام تزامنت مع جائحة كورونا.في المقابل، أوضح المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان، لـ «عكاظ» أن تعميم الشؤون الصحية بالطائف.. الخاص بمرابطة عيد الأضحى المبارك قضى أن تكون مكافأة أيام العطل الرسمية والأعياد وفقاً لساعات العمل الإضافي، وتشمل مراكز الحدود والمطارات والموانئ والمستشفيات فقط.. وأوضحت في نهاية التعميم وفي الفقرة السادسة «مراعاة أي تعميم أو تنظيم يصدر من الوزارة لاحقاً.. وهو ما صدر فعلاً من الوزارة بأن يتم تعويض الموظفين المكلفين بالعمل بأيام تعويضية».