أوضح المتحدث الاعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي أن فرق الدفاع المدني بمحافظة طبرجل باشرت بلاغاً مساء اليوم (السبت) الموافق 10/1/1442 بموقع الصناعية وهو عبارة عن حادث حريق مخلفات أشجار بالإضافة لمخلفات صناعية مما أدى إلى إحتراق أربع سيارات أثناء الوقوف بالإضافة للبانة أعلاف بمساحة تقدر تقريباً 225 مترا مربعا.

وانتقلت فرق الدفاع المدني المتخصصة والمزودة بالتجهيزات الفنية والقوى البشرية اللازمة وذلك لمواجهة مثل هذه الحوادث وبفضل من الله ثم بفضل الجهود التي بذلت تكللت هذه الجهود بالنجاح حيث تم إخماد الحريق والسيطرة عليه بالكامل دون حدوث إصابات أو وفيات ولله الحمد وتم تسليم الموقع للجهة المعنية بحكم الاختصاص.

‏كما أشاد الضويحي بجهود الجهات الحكومية المشاركة التي استعانت بها فرق الدفاع المدني متمثلة بالبلدية والجهات الأمنية (المرور والدوريات الأمنية) متمنياً السلامة للجميع.