رحب المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، بالطلاب والطالبات مع بداية العام الدراسي الجديد، مؤكداً أنه يعود غدا (الأحد) مليون طالب وطالبة في 4.700 مدرسة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض لاستكمال رحلة تعليمهم مع بداية العام الدراسي 1442هـ بالتعلم عن بُعد عبر منصة «مدرستي»، بعد أن قررت وزارة التعليم أن تكون بداية العام الدراسي ولمدة 7 أسابيع بالتعلم عن بُعد، في ظل استمرار جائحة «كورونا» حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والطالبات.

وقال الوهيبي: «يسرني أن أتقدم بالشكر والامتنان لقائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، على ما يلقاه التعليم من دعم سخي ومتابعة دقيقة في أرجاء هذا الوطن الغالي، والشكر موصول لأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، على المتابعة والتوجيه والدعم المستمر في مسيرة التعليم في منطقة الرياض، وكذلك وزارة التعليم بقيادة الوزير الدكتور حمد آل الشيخ، للعمل الدؤوب والمستمر والمتابعة الدقيقة للرقي بالعملية التعليمية لاستكمال متطلبات انطلاقها ونجاحها في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030».

وبيّن الوهيبي أن رحلة الطالب والطالبة التعليمية بداية هذا العام ستكون عبر «منصة» مدرستي الإلكترونية، التي تتيح لهما التعلم والتواصل مع المعلم والمعلمة في بيئة تقنية افتراضية وتفاعلية مشوقة، مع أدوات التواصل الخاصة بها لجميع المدارس، بما يمكن الطلاب والطالبات من أداء رحلتهم التعليمية عن بُعد، وبما يحقق نواتج التعلم المستهدفة، في ظل ظروف جائحة فايروس «كوفيد - 19».

ونوه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض بالدور المحوري للمعلمين والمعلمات لإدارة العملية التعليمية عن بُعد عبر منصة «مدرستي»، والتواصل مع طلابهم وطالباتهم بما يعزز معارفهم ويزيد من نواتج التعلم لديهم.

وأهاب الوهيبي بأهمية دور الأسرة في نجاح العملية التعليمية لأبنائهم، من خلال متابعتهم وتوفير البيئة المناسبة لاستذكار دروسهم بما يعزز نجاحهم وتميزهم الدراسي.

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض قد وضعت خطة عامة تتوافق مع الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة لإنهاء إجراءات القبول والتسجيل للطلاب والطالبات وتوزيع الكتب الدراسية، وكذلك عودة المعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية في المدارس بإشراف ومتابعة مباشرة من المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض.

وأنهت مدارس البنين والبنات خلال الفترة الماضية تسليم الكتب الدراسية لانطلاق العام الدراسي الجديد بالتعلم عن بُعد عبر منصة «مدرستي» المعتمدة من وزارة التعليم.

وقامت الإدارة ممثلة بإدارة التدريب والابتعاث ـ بنين وبنات ـ بتقديم برامج تدريبية عن بعد للتدريب على منصة «مدرستي»، تستهدف 67.420 من شاغلي الوظائف التعليمية، منهم 30.420 بنات و37 ألفا بنين.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض علي بن محمد الغامدي، أن البرامج التدريبية شملت شاغلي الوظائف التعليمية من معلمين ومعلمات وقادة وقائدات المدارس ووكلائها، منهم 2.296 قائدة ووكيلة، و7.000 قائد ووكيل، التحقوا بـ350 دورة للبنين و350 دورة للبنات.

ونوه الغامدي بدور شاغلي الوظائف التعليمية في تهيئة البيئة والمناخ المناسب لعمليات التعليم والتعلم للطلاب والطالبات، وإيجاد مواقف تعليمية وأساليب تعلم حديثة وفاعلة تجعلهم متصلين بالمعرفة وقادرين على مواكبة المستجدات، ولديهم الممكنات لدعم تعلمهم من خلال التعلم الإلكتروني.