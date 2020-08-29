وجد منتج آيسكريم نبتة البرشومي المصنوع بأيدٍ وطنية في الطائف إقبالاً من سياح صيف السعودية «تنفّس»، بخلاف طريقة بيعه التقليدية.

وكانت الفكرة لافتة للنظر بحسب سلطان السفياني وأشواق القرشي اللذين جمعهما هاجس استثمار المقومات الزراعية التي تشتهر بها الطائف، إذ رصدا وفرة البرشومي في مرتفعات الشفا والهدا، فقررا الاستفادة من هذه المقومات بشكل جديد عبر تحويل فاكهة الصيف إلى آيسكريم عالي الجودة.

وأشار سلطان وأشواق إلى أن‏ التجربة نجحت ولاقت رواجاً كبيراً بين الأهالي والزوار، معبرين عن رغبتهما في تسويق منتجهما كمنتج وطني ووجهة سياحية في السعودية والخليج.

وسجّل عدد من السياح أعجابهم بالمنتج وطريقة تقديمه، ما يعكس تفرّد الطائف بإنتاج الفواكهه الزراعية وقدرة أبنائه على الإبداع والابتكار.

يذكر أن الطائف سجّلت إقبالاً كثيفاً هذا العام للزوار والمصطافين ارتفعت معه نسب إشغال الفنادق والوحدات السكنية إلى 80%، بفضل تعدد الوجهات وتنوّع خيراتها الزراعية وسط أجوائها المائلة للبرودة.