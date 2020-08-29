ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي أثناء أدائها لمهماتها في محميتي الإمام عبدالعزيز بن محمد، والملك عبدالعزيز الملكيتين بالرياض (14) شخصاً من مخالفي أنظمة الصيد، وبحوزتهم (10) بنادق هوائية، و(2146) طلقة، وعدد من الأدوات التي تستخدم في الصيد، إضافة إلى 50 طائراً اصطادوها.

وأوضح المتحدث باسم القوات الرائد رائد المالكي أنه تم تحريز المضبوطات وإحالة المخالفين لجهات الاختصاص لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم وفقا لنظام صيد الحيوانات والطيور البرية ولائحته التنفيذية.

وأهاب المالكي بالمواطنين والمقيمين أهمية الالتزام بالأنظمة البيئية، مؤكداً أن القوات ستواصل مهماتها بمراقبة مواقع الطيور المهاجرة و ضبط المخالفين، وتطبيق النظام بحقهم.