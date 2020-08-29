سجلت الإحصاءات اليومية للإصابة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، اليوم (السبت) أدنى حصيلة يومية منذ 134 يوماً، وذلك بإعلان وزارة الصحة تسجيل 987 إصابة جديدة، وذلك للمرة الأولى التي تتراجع فيها الإحصاءات اليومية إلى ما دون 1000 حالة، إذ كانت أول حصيلة يومية للإصابات تتجاوز الـ1000 في 18 أبريل 2020 عندما تم تسجيل 1132 حالة، بعدما شهد اليوم السابق له (17 أبريل 2020) إعلان تسجيل 762 إصابة.

كما أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 1038 حالة تعافٍ إضافية، و27 حالة وفاة جديدة، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 313.911 حالة، من بينها 21.630 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1555 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 288.441 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3840 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من إجمالي إصابات كورونا في المملكة إلى 91.88%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 6.89%.

وأوضحت «الصحة» أن نسبة الإناث بين الإصابات الجديدة بلغت 43%، ونسبة الذكور 57%، فيما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4%، لافتة إلى إجراء 52.008 فحوص مخبرية جديدة ليصل الإجمالي إلى 5.026.127 فحصا مخبريا.

وفي ما يخص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: مكة المكرمة (69)، تبوك (58)، جدة (51)، الرياض (48)، جازان (44)، حائل (37)، الهفوف (35)، صبيا (33)، المدينة المنورة (32)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: مكة المكرمة (63)، المدينة المنورة (59)، الرياض (49)، جدة (43)، خميس مشيط (40)، الهفوف (37)، أبوعريش (35)، جازان (34)، حفر الباطن (31)، تبوك (30).

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.