نفذ مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، مساء أمس (الخميس) ثلاث حملات تفتيشية بمشاركة الهيئة العامة للنقل وأمانة منطقة الرياض ممثلة ببلدية البطحاء، على شركات تأجير المركبات ومحلات الجوالات، في إطار التحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرارات التوطين.

وأسفرت الحملات عن تنفيذ ما يقارب 30 زيارة ورصد 7 مخالفات لنظام العمل وإغلاق 13 محلاً وطلب مراجعتهم لمكتب العمل لإكمال اللازم.

وحث فرع وزارة الموارد البشرية بالرياض على التعاون مع الوزارة والإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق «معاً للرصد» عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911)، مؤكداً أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة لتحقيق أهداف الوزارة بتحسين بيئة العمل وزيادة الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات.