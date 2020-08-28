نجح فريق طبي مختص في مستشفى أبها للولادة والأطفال بقيادة استشاري النساء والولادة الدكتور عمار عزاوي، في إجراء عملية جراحية لاستئصال 21 ورماً ليفياً بأحجام متفاوتة من مريضة مع الحفاظ على «الرحم».

وقال المتحدث باسم صحة عسير عبدالعزيز آل شايع، أن العملية أُجريت بمشاركة الدكتورة نوره المانع والدكتورة وجن عسيري، إذ تم فك الالتصاقات وتحديد موضع كل ورم ليفي بدقة، والقيام باستئصاله مع مراعاة الاحتياطات اللازمة لتقليل المضاعفات، ليتم استئصال جميع الأورام مع المحافظة على «الرحم»، فيما استغرقت العملية 3 ساعات وتكللت بالنجاح.