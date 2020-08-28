أعلن مستشفى الملك سلمان عضو التجمع الصحي بالمنطقة الوسطى، استئناف العمل بالعيادات الخارجية، حسب المواعيد المجدولة مسبقاً.

وقالت إدارة المستشفى، أن استئناف العمل سيتم وفق ضوابط وإجراءات احترازية، للحد من انتشار فايروس كورونا، ولضمان سلامة الجميع.

وقامت إدارة المستشفى خلال الأيام الماضية بإعادة العمل تدريجيّاً من خلال إجراء العمليات الروتينية المجدولة مسبقاً، إذ وصلت إلى 190 عملية.

يذكر أن مستشفى الملك سلمان احتفل، أخيراً، بخروج آخر متعافٍ من فايروس كورونا، ويضاف هذا الإنجاز الجديد إلى جهود العاملين من جميع الطواقم الطبية والتمريضية والفنية والإدارية في التصدى لمواجهة جائحة «كوفيد-19».