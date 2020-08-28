بمتابعة وإشراف مباشر من أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أزالت لجان التعديات بإمارة المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة تعديات على أراضٍ حكومية داخل النطاق العمراني وخارجه.

وبلغ إجمالي مساحة الإزالات خلال الأشهر الـ18 الماضية 92.844.713 مترا مربعا من المساحات المتعدى عليها، واستعادتها لأملاك الدولة.

وصرح وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد آل سلطان بأن تنفيذ الإزالات خلال تلك المدة جاءت بناء على توجيهات أمير منطقة الجوف ومتابعته المستديمة لأعمال اللجان وعمل المحافظين ورؤساء المراكز، حيث أُزيلت تعديات (داخل النطاق العمراني) بمساحات شاسعة وهي عبارة عن غرف وأسوار وعشوائيات تجاوزت مساحتها 7.068.732 متر مربعا، فيما أُزيلت التعديات الخارجة عن النطاق العمراني (النطاق الزراعي) وهي عبارة عن مزروعات وأشجار وآبار ارتوازية وأجهزة محورية وحواجز ترابية «عقوم» وخزانات مياه وإحداثات متنوعة تجاوزت مساحتها الإجمالية 85.775.981 متراً مربعاً خلال الـ18 شهراً الماضية.

وأوضح وكيل الإمارة أن توجيهات أمير المنطقة قضت بتشكيل لجان لإزالة التعديات البالغ عددها 11 لجنة على مستوى المنطقة، وتكليف المدير العام للمستشارين حمود بن حواس الرويلي مشرفاً عاماً على لجان التعديات بالمنطقة.

وقضت توجيهات أمير الجوف بعدم التهاون مع المعتدين على الأراضي الحكومية كائناً من كان، وتطبيق العقوبات النظامية على المعتدين، وسبق أن رفعت إمارة المنطقة للجهات المختصة مقترحا بدارسة عدّ التعدي على أملاك الدولة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وأكد وكيل الإمارة أن اللجان تواصل متابعة أعمالها المجدولة وفق توجيهات أمير المنطقة وحسب الإجراءات النظامية والمبلغة، وستُطبّق أشد العقوبات بحق المتعدين، مهيباً بضرورة تعاون الجميع مع لجان التعديات لحماية الممتلكات العامة.