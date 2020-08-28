أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة) تسجيل 1069 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 1148 حالة تعافٍ إضافية، و28 حالة وفاة جديدة.

وأوضحت الصحة أن نسبة الإناث بين الإصابات الجديدة بلغت 44%، ونسبة الذكور 56%، فيما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4%، لافتةً النظر إلى أنه أُجري 60.195 فحصاً مخبرياً جديداً ليصل الإجمالي إلى 4.974.119 فحصاً مخبرياً دقيقاً.

ودعت «الصحة» جميع الذين تأكدوا من مخالطتهم لحالة مصابة إلى المبادرة بالعزل المنزلي حتى ولو لم تظهر الأعراض عليهم، إذ إن الأعراض قد لا تظهر إلا بعد عدة أيام.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 312.924 حالة، من بينها 21.708 حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1576 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 287.403 حالات، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3813 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من إجمالي الإصابات في المملكة إلى 91.8%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 6.9%.

وفي ما يخص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: المدينة المنورة (61)، الرياض (61)، جازان (59)، حائل (48)، جدة (43)، مكة المكرمة (43)، الظهران (36)، بريدة (32)، أبوعريش (32)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: جازان (81)، مكة المكرمة (66)، خميس مشيط (46)، المدينة المنورة (45)، الدمام (42)، أبها (41)، حفر الباطن (41)، جدة (40)، بريدة (39)، حائل (36)، الرياض (36)، ينبع (32)، تبوك (30).

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.