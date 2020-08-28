أكد «المرور السعودي» أنه في حالة سداد قيمة المخالفة المرورية مرتين، أو سدادها قبل قبول الاعتراض عليها، فتتم إعادة المبالغ.

جاء ذلك في تعقيب من «المرور السعودي» عبر حسابه في «تويتر»، على استفسار أحد المغردين الذي أفاد بسداده قيمة مخالفة مرتين، فبعدما سدد قيمتها في المرة الأولى أفاد بوجودها مرة أخرى ليعمد إلى سدادها من جديد، متسائلا حول إمكانية استعادة المبلغ المدفوع مرة أخرى.

فيما أفاد مغرد آخر بأنه تلقى إشعارا برصد مخالفة مرورية بحقه، وقدم اعتراضا عليها عبر حسابه في «أبشر»، إلا أنه سدد قيمتها قبل تلقيه رداً حول الاعتراض، وبعد ذلك وصلته رسالة تفيد بقبول اعتراضه لإسقاط المخالفة عنه.

وردا على ذلك، أفاد «المرور السعودي» بأنه تتم إعادة مبلغ السداد على نفس الحساب المسدد منه آلياً بعد أن يتم إصدار قرار من الهيئة المرورية التي تم تقديم الاعتراض لديها بإعادة مبلغ السداد.