أصدرت سفارة خادم الحرمين الشريفين في الأردن تنويهاً للمواطنين الموجودين حالياً في مملكة الأردن بأهمية الالتزام بالتعليمات والاحتياطات التي أعلنت عنها الجهات الرسمية الاردنية لمواجهة انتشار فايروس كورونا.

كما دعت السفارة، عبر بيان نشرته بحسابها في «تويتر» إلى أهمية التقيد بأمر الدفاع رقم 11 الصادر عن الحكومة الأردنية، وتحري السلامة العامة والتباعد الاجتماعي وتجنب المناطق التي تخضع للعزل والمناطق التي حولها والابتعادة عن أماكن الازدحام والأسواق المكتضة.

وأشارت السفارة إلى ضرورة لبس الكمامات والقفازات عند التجول، مع ضرورة غسل اليدين بالماء والصابون متى ما استدعت الحاجة.

وبينت السفارة أرقام الهواتف للتواصل معها، على هاتف السفارة (0096265907070)، والقسم الصحي (00962775705550)، والملحقية الثقافية (00962798367777)، وهاتف شؤون السعوديين على الرقم (00962777049254) والرقم (00962776049814)، والرقم الموحد لشؤون السعوديين في الخارج (00966920033334)، أو على البريد الإلكتروني joemb@mofa.gov.sa.