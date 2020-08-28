تخطت حالات التعافي في المدينة المنورة 16 ألف حالة، بعد أن سجلت خلال الأسبوع الحالي 251 حالة، ليصبح إجمالي حالات التعافي 16461، فيما تراجعت حالات الإصابة خلال الأسبوع الماضي والأيام الأربعة الماضية، إذ بلغ إجمالي الإصابات 17825 إصابة.

وفي ما يتعلق بحالات الوفاة فقد سجلت حتى يوم (السبت) الماضي 127 حالة وفاة، وعلى مستوى المنطقة فقد سجلت المحافظات ارتفاعاً في حالات التعافي خلال الفترة القليلة الماضية، حيث بلغت حالات التعافي في ينبع 2273 حالة تعاف من أصل 2624 حالة إصابة وثلاث حالات وفاة، العلا حالة واحدة وتعافت، الحناكية 145 من 189 إصابة، مهد الذهب 253 من 306 إصابة، وادي الفرع 98 حالة إصابة وتعافت جميعها، بدر 3 إصابات وعوفيت جميعها، العيص، 56 حالة تعاف من 95 إصابة، خيبر 63 حالة تعاف من 200 حالة، الحمنة 46 حالة من 54 إصابة.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، قد أشار خلال المؤتمر الصحفي أمس الأول إلى رصد استقرار ونزول في حالات الإصابات، وتراجع في الحالات الحرجة، والأرقام في المملكة تشهد تراجعاً كبيراً.