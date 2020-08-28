وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس (الخميس)، بشمول العاملين في تطبيقات التوصيل بتعويض نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند».وكشف وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، محمد الجدعان، صدور موافقة ملكية بشمول الأشخاص المسجلين في تطبيقات التوصيل بتعويض دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات مكافحة فايروس كورونا ضمن برنامج «ساند».ووجه خادم الحرمين الشريفين، بحسب البيان، باستثناء الدخل الوارد من تطبيقات التوصيل من الدخل المنصوص عليه في الأمر الملكي المانع لاستحقاق تعويض «ساند»، كما وجه بأن يتم صرف التعويض بأثر رجعي لجميع المستفيدين الذين تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل.ولفت الجدعان، إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويض بأثر رجعي لجميع المستفيدين من هذا القرار مع تعويض شهر سبتمبر 2020.وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في بيانها، أن صرف التعويض بأثر رجعي لجميع المستفيدين الذين تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل لا يتطلب اتخاذ أي إجراء من المستفيد أو من المنشأة، مؤكدة أنه سيتم إيداع التعويض مباشرة في حساب المستفيد.وأعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، في أبريل الماضي، إطلاق مبادرة جديدة لدعم السعوديين العاملين بخدمة توصيل الطلبات من خلال التطبيقات، بـ3 آلاف ريال شهرياً.وتشترط ضوابط الدعم في البرنامج أن يكون المتقدم بطلب الدعم سعودي الجنسية، وأن يُصدر وثيقة «عمل حر» سارية، وألا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة، وألا يكون على رأس العمل حالياً سواءً في القطاع الخاص أو الحكومي.