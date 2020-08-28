سجلت السعودية أمس (الخميس) أقل معدل إصابات يومي منذ 4 أشهر بـ1019 حالة مؤكدة بفايروس كورونا فقط. وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الحالات المؤكدة في المملكة إلى 311855 حالة، من بينها 21815 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1582 حالة حرجة. وسجلت 1310 حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 286255 حالة.وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها 1019 حالة منها 43% إناث، و57% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 83%، وكبار السن 6% فيما بلغ عدد الوفيات 3785 حالة، بإضافة 30 حالة وفاة جديدة. وأشارت الصحة إلى إجراء 63265 فحصاً مخبرياً جديداً.من جهة أخرى، بعد تحقيق مستويات مميزة في حصر حالات فايروس كورونا ومنع تفشيه، وانخفاض أعداد حالات الإصابة التي يتم تسجيلها يومياً في مناطق ومدن المملكة، أصدرت وزارة الصحة قراراً بعدم التكليف بالعمل الإضافي المرتبط بأعمال مواجهة الفايروس لكافة الموظفين سواء على الباب الأول أو برامج التشغيل الذاتي أو أي بنود أو برامج أخرى، وذلك اعتباراً من 2020/9/1.جاء ذلك في تعميم (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) وجهه وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية عبدالرحمن بن عبدالله العيبان لمدير عموم الشؤون الصحية بمناطق ومحافظات المملكة.وجاء في التعميم أهمية أن تؤدى الأعمال خلال وقت الدوام وتدار جداولها بما يحقق استمرارية الخدمات، وفي حال الحاجة الماسة والضرورية لتكليف بعض العاملين (وفي أضيق نطاق) يتم إرسال طلب بالتكليف إلى لجنة مكافأة العمل الإضافي للتصدي لجائحة كورونا المشكّلة بقرار وزير الصحة في 9 شوال 1441.يذكر أن وزارة الصحة أعلنت، أخيراً، إغلاق بعض أقسام المصابين بالفايروس في الخرج لعدم الحاجة إليها، إذ أكدت الوزارة إغلاق 3 أقسام في مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية في الخرج. كما كان مستشفى الملك سلمان في الرياض قد أعلن، أخيراً، مغادرة آخر مريض مصاب بالفايروس بعد تماثله للشفاء.