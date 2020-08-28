أصدر النائب العام الشيخ سعود المعجب أمرا بمراجعة عقوبة الإعدام الصادرة بحق 3 ارتكبوا جرائم قبل بلوغهم سن الـ18، وهم علي النمر وداود المرهون وعبدالله الزاهر، الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام بتهمة ارتكاب جرائم ترتبط بالإرهاب، وذلك قبل بلوغهم الـ18 من العمر. أعلن ذلك رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية عواد العواد.وأكد العواد في بيان، أمس (الخميس)، أن أمر النائب العام يمثل خطوة مهمة في طريق إصلاح النظام القضائي وتعزيز حقوق الإنسان في السعودية. وقال العواد: «هذه التحركات تشكل التزاما حقيقيا بتنفيذ الإصلاحات فعليا وليس فقط على الورق».وقد صدرت توجيهات عليا في شهر أبريل الماضي بوقف أحكام القتل تعزيرا، لمن هم دون سن الـ18، إذ تضمن التوجيه الصادر إلى وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، حصر جميع الأحكام النهائية الصادرة بالقتل تعزيرا على الأشخاص الذين لم يتموا 18 عاما وقت ارتكابهم الجريمة وإيقافها، وأن من صدر عليه حكم سابق من حقه تقديم التماس إعادة النظر في الحكم.