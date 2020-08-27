دشن رئيس مجلس إدارة التجمع الصحي بمنطقة المدينة المنورة الدكتور محمود اليماني مساء اليوم (الخميس) عيادة الصحة المهنية للتجمع الصحي، والتي تشمل فحوصات ما قبل التوظيف واللياقة للعمل، والفحص الدوري السنوي للعاملين، إضافة إلى التطعيمات المهنية الدورية، وإصابات العمل والتأهيل المهني، والوقاية من الأمراض المهنية والحد من انتشارها.

وبين مدير إدارة الصحة المهنية الدكتور عمار الرديعان أن العيادة تشمل أيضاً التدريب ونشر الوعي عن الصحة المهنية وبرامج السعادة الوظيفية، وكذلك تشخيص وعلاج ومتابعة الحالات الطبية المختلفة أو تحويلها للمتخصصين في حالة المضاعفات، والتصديق ومراجعة الإجازات المرضية للعاملين.

ولفت الرديعان إلى أن إنشاء العيادة يأتي ضمن إطار اهتمام التجمع الصحي بالمدينة المنورة بكافة منسوبيه والبيئة المحيطة بهم كجزء من مبادرات نموذج الرعاية الصحية الجديد ومنها الصحة في أماكن العمل.