ترأس أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم (الخميس)، الاجتماع الأول للعام 1442هـ للوكلاء ورؤساء البلديات، الذي يهدف لمتابعة جهود كافة الإدارات والبلديات في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية في المنطقة، والتركيز على العناصر المهمة حسب الخطة التي تقوم عليها رؤية الأمانة وأهدافها لإحداث الأثر الإيجابي للمواطن والمقيم في المدن والمحافظات بالمنطقة، والتي تتماشى مع توجيهات وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وثمّن الجبير الدعم اللامحدود والإمكانات الكبيرة التي توفرها الدولة لخدمة المواطنين والمقيمين في القطاع البلدي، كما نوه باهتمام وتوجيهات أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، ومتابعة نائبه الأمير أحمد بن فهد ين سلمان، وكذلك توجيهات وتعليمات وحرص وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد بن عبد الله الحقيل، في كل ما من شأنه خدمة المنطقة بشكل عام.

وشدد أمين المنطقة على كافة الوكالات والإدارات والبلديات ببذل أقصى الجهود والرقي في تقديم كافة الخدمات البلدية، ومتابعة المشاريع والمبادرات خاصة فيما يتعلق ببرامج تحسين المشهد الحضري وبرامج أنسنة المدن المنبثقة من برامج جودة الحياة، والتركيز على مضامير المشاة والطرق مع مراعاة التصاميم الحديثة حسب المعايير الدولية، بالإضافة إلى برامج الحدائق والواجهات البحرية وتحسين الواجهات.

وأكد المهندس فهد بن محمد الجبير، أن ملف تحسين المشهد الحضري ذو أهمية كبيرة لدى الجميع، لافتاً إلى أن الأمانة سعت وتسعى دائما لوضع رؤية عمل مستدامة وحديثة للقضاء على مظاهر التشوه البصري ورفع مستوى المشهد الحضري بكافة أشكاله وظواهره وصوره، مهيباً بالجميع ضرورة التماشي بالخطط والبرامج والإستراتيجيات التي وضعتها الأمانة لكافة رؤساء البلديات بحسب النطاق الجغرافي لكل بلدية، لمتابعتها ورصد الملاحظات في كل مدينة ومحافظة، ومتابعة أعمال المشاريع والمبادرات والبرامج ميدانيا والرفع بتقارير أسبوعية لمناقشتها من خلال الاجتماع الدوري الأسبوعي للوكلاء ورؤساء البلديات والإدارات المعنية.