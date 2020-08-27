أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد، أنه إشارة إلى ما ذُكر في بيان إعلامي سابق بخصوص حادثة احتجاز 4 مواطنين في منحدر جبلي شديد الوعورة في جبال الحبلة بمحافظة أحد رفيدة مساء الجمعة الماضي، وما انتهت إليه الحالة بمتابعة أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، وبتضافر جهود جميع الجهات المشاركة في الحالة من إنقاذ المحتجزين واستخراجهم عن طريق طيران الأمن وهم بصحة جيدة صباح السبت الماضي، وتسليم الحالة للجهات المختصة، وعلى ضوء ذلك ولضرورة حفظ الحقوق، وعدم هضم جهود الجهات الأخرى التي سقط ذكرها سهواً، عليه نوضح ونذكر جهود بقية الجهات المشاركة في الحادثة إضافة إلى من سبق ذكرهم في البيان السابق، ولما كان لهم من دور ومشاركة فاعلة في الوصول للنتيجة المرجوة وحفظ حياة المحتجزين في الحادثة، من وكالة إمارة المنطقة للشؤون الأمنية، والعمليات المشتركة بإمارة منطقة عسير، ومحافظة أحد رفيدة، وكذلك ما قامت به بلدية مركز الواديين من مشاركة ببعض المعدات لمسح الطرق وتسهيل وصول الآليات والأطقم المشاركة.