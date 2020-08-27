نفذت أمانة منطقة تبوك من خلال حملاتها الرقابية والتفتيشية المستمرة على المحلات التي تعنى بالصحة العامة بالمنطقة 1549 جولة، تم على إثرها إنذار 388 منشأة مخالِفة، ومخالَفة ما يزيد على 200 محل وذلك خلال الأيام الخمسة الماضية.

وأكدت أمانة تبوك أن الجولات الرقابية أسفرت عن تصحيح العديد من الملاحظات وضبط عدد من المخالفات على بعض تلك المحلات لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد كوفيد 19، كما أكدت حرصها على تكثيف الحملات الرقابية لتطبيق الأنظمة والتأكد من العمل بالإجراءات الاحترازية والوقائية، داعية إلى ضرورة التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات للأنظمة، من خلال الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 أو عبر تطبيق «بلدي 940».