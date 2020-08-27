انطلاقاً من مبادرة نشامى الحي إحدى مبادرات نشامى عسير التي دشنها أمير منطقة عسير انطلقت أعمال فريق شامخات بيشة بإضافة بعض التحسينات لقصر ومتحف ابن هتيل التاريخي في مدينة بيشة بزراعة 20 شتلة، وعمل دهان لشبابيك المتحف، وغيرها من الأعمال التي لا يزال الفريق يعمل عليها، ومنها صنفرة الحجر الرخامي الذي سيتم نحت معلومات تعريفية عن القصر عليه عن طريق النشمي النّحات علي العسيري.

وأوضحت قائدة فريق شامخات بيشة النشمية مريم محمد المليحي، أن قصر ومتحف ابن هتيل التاريخي يحكي تراث وتاريخ المحافظة، وتم اختياره من ضمن خطة الفريق لجعله وجهة سياحية لأهالي المحافظة وزوارها وللمهتمين بالتراث والآثار، إذ إن القصر مبني من الحجر والطين، ويتكون من 3 طوابق تحتوي على 7 غرف والثالث منها يعد مسهراً وهو ما يسمى بحصن الرماة ويحتوي على متحف يضم قطعاً أثرية قديمة.