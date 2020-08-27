اختتمت هيئة تقويم التعليم والتدريب هذا الأسبوع الدورة التدريبية بعنوان «الصحة المهنية والسلامة من المخاطر» التي أقامتها لمنسوبيها.

وهدفت الدورة التي نظمتها الإدارة العامة للتدريب بالهيئة واستمرت 3 أيام، إلى تعريف المتدربين على مبادئ الصحة المهنية والسلامة من المخاطر، وتمكينهم من الإجراءات والإرشادات اللازمة للأنشطة داخل منشآتهم، وإعدادهم لوضع خطط برامج السلامة والخطط لمواجهة مختلف أنواع الطوارئ والإخلاء، كما تضمنت تجربة افتراضية للإخلاء والتدريب العملي لاستعمال طفايات الحريق.

يذكر أن هذه الدورة التدريبية تأتي ضمن سلسلة الدورات التدريبية التي تقدمها الهيئة لمنسوبيها، وتعتبر هذه الدفعة الأولى من الموظفين في هذا البرنامج.