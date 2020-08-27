استكملت جامعة الملك خالد، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، بث الجداول الدراسية للطلاب والطالبات بالتنسيق مع كليات الجامعة، بعد تثبيت قبول أكثر من 12 ألف طالب وطالبة في درجتي الدبلوم والبكالوريوس لهذا العام، إضافة إلى طلاب وطالبات الدفعات السابقة بالجامعة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني أن العمادة حرصت على نشر الوعي بين طلابها المستجدين من خلال تعريفهم بالمرحلة الجامعية، وتوفير كل الأدلة التي تسهم في تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم الأكاديمية وغير الأكاديمية، وتوفير الخدمات الإلكترونية وطريقة استخدامها والتفاعل معها، وعقد لقاءات مفتوحة لهم للإجابة عن تساؤلاتهم. وأكد القرني أن دور العمادة لا يقتصر على القبول والتسجيل فقط، بل هناك برامج كثيرة أعدت من أجل الطالب المستجد خصوصاً، والطلاب عموماً طيلة فترة دراستهم منذ قبولهم إلى حين تخرجهم، وأوضح القرني أن من هذه البرامج برنامج «الملتقى الإلكتروني»، لجميع طلاب وطالبات الجامعة (بما في ذلك المستجدون) الذي يهدف إلى توعية الطلاب بأنظمة الجامعة، إضافة إلى برنامج «الإرشاد الأكاديمي» الذي أطلقته العمادة أخيراً، والذي يهتم بالطلاب والطالبات وتوضيح مستوياتهم الدراسية من خلال النطاقات الأكاديمية وتسهيل تواصلهم مع مرشديهم الأكاديميين من بداية التحاقهم بالجامعة إلى حين تخرجهم، ومساعدة الطلاب على بحث أسباب الإخفاق ومعالجتها، إضافة إلى خدمة الآيبان التي دشنتها العمادة أخيراً، وهي خدمة متكاملة لإيداع المكافآت في الحسابات الشخصية لطلاب وطالبات مرحلة البكالوريوس وعمل المعالجات الخاصة بها بشكل إلكتروني دون الحاجة لمراجعة العمادة.