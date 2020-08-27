دشن أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، بالمجلس الرئيسي بالإمارة، وبحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، 8 مخططات للأراضي السكنية ضمن برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان بقيمة تجاوزت 209 ملايين ريال، توفّر 4961 أرضاً سكنية ضمن بيئة مُتكاملة البنية التحتية والأساسية، وتتوزع في مختلف محافظات ومراكز المنطقة.

ونوّه أمير منطقة القصيم بما تتلقاه وزارة الإسكان من دعم سخي من قبل حكومتنا الرشيدة، مشيداً بدور وزارة الإسكان في توفير المشروعات والمخططات السكنية المتكاملة على مستوى المنطقة، وغيرها من الحلول والخيارات السكنية المتنوعة التي تتناسب مع مختلف الفئات، مؤكداً حرص القيادة على تسهيل الخدمات كافة على المواطنين بما يسهم في تعزيز استقرارهم وتلبية احتياجاتهم، مشيراً إلى أن افتتاح هذه المخططات يأتي امتداداً للعديد من المشروعات التنموية التي تشهدها المنطقة، وتصبّ في خدمة أبنائها وأهاليها.

وثمّن وزير الإسكان من جانبه، الاهتمام الذي تجده مشروعات ومخططات وزارة الإسكان من أمير المنطقة وتذليل العقبات كافة، سعياً لإنجازها وتوفيرها للمواطنين، بما يسهم في تسهيل تملّكهم وتحقيق مستهدفات «برنامج الإسكان» أحد برامج رؤية المملكة 2030، مؤكداً استمرارية ضخ المزيد من الخيارات السكنية المتنوعة لخدمة جميع المستفيدين من برنامج «سكني».

وشملت المخططات الثمانية التي دُشنت، مخطط متنزه روضان في «بريدة» ويوفّر 438 أرضاً، ومخطط آفاق الصفا في «عنيزة» 1108 أراضٍ، ومخطط شروق عنيزة 1116 أرضاً، ومخطط بساتين البكيرية ويوفّر 583 أرضاً، ومخطط زهرة البكيرية ويوفر 389 أرضاً، ومخطط جنان الخبراء في محافظة رياض الخبراء 418 أرضاً، ومخطط معين المذنب في محافظة المذنب ويوفّر 371 أرضاً، ومخطط ربوع الأسياح في الأسياح ويوفّر 538 أرضًا.

يذكر أن هذه المخططات من الأراضي السكنية أحد الخيارات المتنوعة التي يوفّرها برنامج «سكني»، إضافة إلى الخيارات الأخرى التي تشمل إمكانية شراء الوحدات الجاهزة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي بالاستفادة من القرض العقاري المدعوم بنسبة تصل إلى 100%، إلى جانب التسهيلات والخدمات الإضافية المتاحة عبر تطبيق سكني، مثل إصدار شهادات تحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، والاستحقاق الفوري وغيرها.

من جهة أخرى، سَلّم أمير منطقة القصيم، وبحضور وزير الإسكان، اليوم عدداً من الأسر في المنطقة وحداتهم السكنية ضمن مشروعات الإسكان التنموي، التي تأتي امتداداً لجهود برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان بالشراكة مع أكثر من 350 جمعية في جميع مناطق المملكة.

وشدد أمير منطقة القصيم على أهمية الشراكة الفاعلة بين وزارة الإسكان والجهات الحكومية الأخرى والشركات الوطنية والمؤسسات التنموية والخيرية في المنطقة لتأمين المساكن الملائمة لأبناء المنطقة وفق معايير واضحة للإجراءات والتنفيذ.

ولفت أمير القصيم إلى اهتمام ومتابعة خادم الحرمين، وولي عهده الأمين للمشروعات التنموية التي تشهدها مدن ومحافظات المملكة كافة، لتعزيز الاستقرار للأسرة السعودية ورفاهيتها وفق برامج رؤية المملكة 2030 لرفع جودة حياة أفراد المجتمع، مؤكداً أهمية توجيهات القيادة الحكيمة لدعم جميع مبادرات الإسكان تحت مظلة برنامج الإسكان الذي يعد أحد برامج رؤية المملكة 2030 لتوفير السكن الملائم للمواطنين بجميع فئاتهم الاقتصادية، وبما يلبي حاجاتهم.

ودعا الأمير فيصل بن مشعل إلى ضرورة تنسيق الجهود بين الجمعيات الخيرية والتنموية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة كافة لرفع فاعلية وكفاءة أداء المبادرات التنموية في المنطقة لتحقيق النتائج المنشودة منها.

وشهد حفل التسليم تكريم الجمعيات الشريكة على جهودها في توفير المساكن الملائمة للأسر الأشد حاجة ضمن شراكة فاعلة مع الإسكان التنموي، وكذلك تكريم مجموعة من «متطوعات الإسكان» على مستوى المنطقة.

حضر التسليم وكيل الفروع والدعم السكني والتعاون الدولي في وزارة الإسكان صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، ووكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة القصيم المهندس أحمد المرشد.

وكان أمير القصيم استقبل بمكتبه بالإمارة اليوم، وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، الذي يزور المنطقة حالياً. وجرى خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات والأمور المتعلقة بالتنمية في المنطقة من حيث الإسكان والخدمات البلدية.

من جانبه أعرب الحقيل عن شكره لأمير منطقة القصيم على حفاوة الاستقبال، منوهاً بما تشهده منطقة القصيم من تطور ونمو في مختلف المجالات.