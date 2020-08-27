وجَّه مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بتشكيل فريق عمل من مجلس المنطقة والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية لإعداد تقارير دورية عن الخدمات العامة المقدمة لسكان محافظات المنطقة.

ويأتي تشكيل الفريق لتقييم أداء الخدمات العامة المقدمة للسكان ومدى كفايتها وزيادة حجمها بما يتماشى وحاجة المستفيدين.

ويعتمد التقرير آلية دقيقة لقياس مدى رضا المستفيدين وكفاءة الخدمات المقدمة، ومدى ملاءمتها لحاجات المواطنين.

من جانبه، أشار أمين مجلس المنطقة خالد بن حمود البقمي إلى أن مجلس منطقة مكة المكرمة وحسب توجيه أمير المنطقة ونائبه، يسعى إلى تطبيق كافة معايير مركر قياس الأداء للأجهزة الحكومية، وفق آلية المركز وتسهيل تقييم الأداء من كافة المستفيدين.

وسيقوم فريق عمل من مجلس المنطقة بزيارة مركز قياس أداء الأجهزة الحكومية في الرياض للاطلاع على أجندة تقييم الأداء التي سيعمل عليها بمنطقة مكة المكرمة.

يذكر أن مجلس المنطقة يضم عددا من اللجان هي: لجنة التنمية العمرانية والمشاريع ويرأسها الدكتور فؤاد بن محمد غزالي، لجنة الخدمات والمرافق ويرأسها محمد بن عبدالصمد القرشي، لجنة متابعة تطوير العشوائيات ويرأسها طارق بن عبدالرحمن فقيه، لجنة التنمية الاقتصادية ويرأسها زياد بن محمد جمال فارسي، لجنة التنمية الثقافية والشبابية ويرأسها الدكتور ياسر بن حسن سلامة، لجنة التنمية الاجتماعية ويرأسها هاني بن عبدالعزيز ساب، لجنة شؤون الأسرة ويرأسها الدكتور راشد بن بخيت الغامدي.