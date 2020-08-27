وقف رئيس جامعة بيشة الدكتور محمد بن محسن صفحي على استعداد مستودعات الجامعة لبدء الدراسة للعام الجامعي 1442. وشملت الزيارة التفقدية مستودع الكيميائيات ومستودع القرطاسية، ومستودع الأثاث والزجاجيات.

واستمع إلى نبذة عن خطط وآليات العمل التنفيذية من قبل مدير المستودعات بالجامعة محمد بن فهد البيشي، مشيداً بحسن التنظيم والترتيب الذي تعكس التزام إدارات الجامعة بالجودة وفق أعلى المعايير في سبيل تعزيز الأداء المميز.

يشار إلى أن الزيارة تأتي استكمالاً للزيارات الميدانية التي يقوم بها رئيس الجامعة لكليات وأقسام ومرافق الجامعة، وشملت المجمع الأكاديمي بمحافظة بيشة والكليات العلمية وكليات محافظات بلقرن والنماص وتثليث.