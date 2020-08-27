وضح الدكتور كريم لنجاوي أستاذ مساعد في كلية العلوم الطبية قسم البصريات بجامعة جدة، أن قصر النظر هو خطأ انكساري في العين حيث لا يستطيع الشخص رؤية الأشياء البعيدة بوضوح.



ويبدأ عادة عند الأطفال ويستمر في النزول حتى سن الـ 18 عند اكتمال النمو. وتكمن أسبابه في عوامل وراثية أو عوامل بيئية مثل الجوال وكثرة القراءة أو شكل العين، حيث توصل العلم الحديث إلى أن شكل العين الخلفي تحدب الشبكية له عامل مهم في تدهور قصر النظر، إذا توصلنا لقياس تحدب الشبكية من خلاله يمكن تحديد العلاج المناسب لكل مريض والسيطرة على تدهور قصر النظر، حيث يوجد الآن ولأول مرة في السعودية جهاز مخصص لقياس تحدب الشبكية للأطفال. وهذه النتائج تساعد في myopia control تقنية السيطرة على قصر النظر للأطفال مما قد يحافظ على صحه النظر وعدم التدهور السريع للنظر لدى بعض الأطفال، هذه التقنية موجودة في أستراليا، أمريكا، الصين، تايوان ودول عدة ولكن للأسف ليست معروفة في مملكتنا الغالية.