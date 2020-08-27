رفع أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز خالص الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة صدور الأمر الملكي بتمديد خدمته أميرا لمنطقة جازان بمرتبة وزير لمدة 4 سنوات، سائلاً الله تعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وولاة أمرها.

كما أعرب أمير جازان عن شكره وتقديره لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ولوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.